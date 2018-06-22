Путин взял в советники зятя Ельцина

Президент России Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 22 июня.

«Владимир Путин своим распоряжением назначил Юмашева Валентина Борисовича советником президента Российской Федерации на общественных началах», — говорится в сообщении.

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Президент также подписал указ об освобождении от должности советника главы государства Александра Бедрицкого.

С марта 1997 года по декабрь 1998-го Юмашев был руководителем кремлевской администрации. Женат вторым браком на Татьяне Дьяченко — дочери первого президента России Бориса Ельцина.

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности был назначен председатель правительства Владимир Путин.

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