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Опубликовано ранее неизвестное интервью Бориса Ельцина 1990 года

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Борис Ельцин
Борис Ельцин

Музыкальный продюсер и издатель Александр Чепарухин опубликовал на своем YouTube-канале ранее неизвестное интервью с первым президентом России Борисом Ельциным. Встреча состоялась в 1990 году в поезде Москва — Рига.

В своем посте на Facebook Чепарухин рассказывает, что в годы перестройки был аспирантом, научным сотрудником МГУ и экологическим активистом и мечтал познакомиться с Ельциным, поскольку считал политика «исполином борьбы за настоящую свободу» и хотел «расположить Запад к "настоящему" лидеру страны». «Случай представился сразу после его [Ельцина] избрания председателем Верховного Совета РСФСР в конце мая 1990», — вспоминает он.

Тогда его друзья — австрийский журналист Вернер Кройтлер и заместитель главного редактора журнала «Огонек» Валентин Юмашев — узнали о том, что Ельцин отправляется на поезде в Ригу. Чепарухин убедил охранника политика, что они — «фанаты Ельцина», и через несколько минут они уже записывали беседу на видеокассету.

«Интервью и наш репортаж заняли целый разворот австрийской газеты Kurier. Его перепечатали чуть ли не все издания мира. Это было первое интервью Ельцина за несколько лет», — говорится в сообщении. Автор поста добавил, что встретил «искреннего, сентиментального, откровенного человека», который разговаривал «за жизнь» и чуть не плакал, «удивляясь подлости своих бывших соратников».

В интервью первый президент России (в 1990 году еще председатель Верховного Совета РСФСР) рассказывает о падении авторитета «союзного правительства», перспективах получения поддержки от стран Запада, благотворительности, целях радикальных реформ демократизации, рассуждает о рисках и ошибках на этом пути и сетует, что сограждане «растеряли человечность, хотя имеют хорошие корни и традиции».

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности был назначен председатель правительства Владимир Путин.

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