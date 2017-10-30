Экономика
 

В Хабаровском крае достроили начатую при Ельцине дорогу

Перейти в «Мою Ленту»
Дорога Лидога — Ванино
Дорога Лидога — Ванино

Последний участок дороги Лидога — Ванино, заложенной в 1997 году, был сдан в понедельник, 30 октября. Дорога протяженностью 319 километров связала шесть районов края (Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Ванинский и Советско-Гаванский) и стала частью евроазиатского транспортного коридора Москва — Чита — Хабаровск — Сахалин, сообщает сайт администрации Хабаровского края.

Отмечается, что более 100 километров построенной дороги проходят по горным хребтам. Из-за сложного рельефа строителям пришлось проводить взрывные работы, вдоль трассы было построено 65 мостовых переходов.

«Дорога выводит транспортный поток в направлении наших портов, которые сейчас активно развиваются. Это открывает новые возможности для расширения сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом», — сказал на открытии губернатор региона Вячеслав Шпорт.

По словам главы края, после завершения строительства основное внимание будет уделено обеспечению трассы устойчивой сотовой связью и развитию придорожной инфраструктуры. Помимо кафе и гостиниц, на дороге появятся пункты полиции, станции АЗС.

В августе 2017 года президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

В 1997 году главой государства был Борис Ельцин.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин поручил вывести Дальний Восток на скоростные темпы развития
Путин поручил выделить 150 миллиардов на модернизацию БАМа и Транссиба
Якунин предложил потратить триллионы на «Транс-Евразийский пояс развития»
Последние новости
Кевин Спейси признался в гомосексуальных связях
Разрушенные в боях с ИГ улицы Марави показали на видео
Москвичей предупредили о природных катаклизмах  
В Хабаровском крае достроили начатую при Ельцине дорогу
Английский футболист справил нужду во время матча
Россия запланировала сокращение военной группировки в Сирии
Назван главный способ получения женского оргазма
Другие материалы рубрики
Экономика00:0727 октября
Сильвио Берлускони

Сладкий наркотик

Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
16:3026 октября

В «МегаФоне» рассказали о причинах стагнации телеком-рынка

02:5429 октября

В Казани двухсотрублевки начали продавать за 300 рублей

12:0328 октября

Гиперинфляция отправила венесуэльцев майнить биткоины

Экономика00:0317 октября
Билл Гейтс

Не жалко

На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
14:3826 октября

В этом году англичане нарядят рождественские ели шарами с виски

14:0128 октября

Холодное лето остудило страсть россиян к пиву

20:4927 октября

Москва объяснила санкции против живых свиней

Экономика06:0325 октября

Из пешек в ферзи

Российские шапки выходят на мировой рынок
19:4827 октября

Украинцам дадут порулить бюджетом страны

18:3927 октября

Цена на нефть поставила рекорд с 2015 года

17:1226 октября

Тинькофф поможет водителям напрямую сотрудничать с Uber

Россия
Семья Юлии Савиновских: с мужем Евгением, сыновьями и дочерью«Я пережила насилие»
Многодетную мать посчитали трансгендером и отняли сыновей
Еда в добрые руки
Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
Минздрав отказался согласовать законопроект о продаже алкоголя через интернет
Китаец попытался вывезти из России четыре килограмма золота под стельками
Мужчина воткнул себе в грудь нож на глазах у полицейских в Оренбургской области
Мэра Светлогорска уволят после россказней о выстреле в живот
Названа причина смерти 14-летней российской модели в Шанхае
Все материалы
Мир
Привет от Кима
Северная Корея бомбит Вашингтон и хвастается военной мощью. Пока на видео
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
Неизвестные открыли стрельбу по футбольным болельщикам в Мексике
Подросток в США прыгнул с эстакады и насмерть придавил девушку
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Откололись: Каталония объявила независимость
Испании угрожает гражданская война
Все материалы
Бывший СССР
«Многих убивают родственники»
От чего бегут таджикские геи
«Захватчиками» одесского кладбища украинской авиации оказались строители
На кладбище украинских истребителей в Одессе напали 40 человек в балаклавах
Литовское издательство отказалось от автора книги о холокосте
Ветераны АТО объявили о готовности защищать единство Испании
На Украине начали блокировать объекты компании Порошенко
Генерал ВСУ рассказал о намерении России использовать подлодки против Украины
Все материалы
Экономика
Сильвио БерлускониСладкий наркотик
Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
В Хабаровском крае достроили начатую при Ельцине дорогу
В Казани двухсотрублевки начали продавать за 300 рублей
Гиперинфляция отправила венесуэльцев майнить биткоины
Холодное лето остудило страсть россиян к пиву
Москва объяснила санкции против живых свиней
Украинцам дадут порулить бюджетом страны
Все материалы
Силовые структуры
Кровавые наследники
Самая мощная банда 90-х потрясла Москву жестокими разборками в битве за власть
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Доверчивый украинец дважды разрешил петербургским мошенникам забрать его деньги
Поставщика оружия и взрывчатки для неонацистов поймали в Белгороде
Главу РАМТ арестовали по делу Серебренникова о хищениях
Мясорубка: под Волгоградом маньяк скормил девушек собакам
Он отсидел по тяжкой статье и взялся за старое
Все материалы
Наука и техника
Цветная война
Неизвестные кадры Второй мировой в красках
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Позы и слезы
Кого соблазняла Матильда
Apple уволила инженера за видео об iPhone X
Доказана польза голодания в борьбе со старением
Рассекреченные документы ЦРУ поставили под сомнение самоубийство Гитлера
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Все материалы
Спорт
Нокаут в подарок
Побивший Кличко британец залил ринг кровью, но продолжил крушить
Даниил КвятФиниш: Квята выгнали из «Формулы-1»
Российскому гонщику не простили аварии и хамство
Английский футболист справил нужду во время матча
Халк забил ударом с 30 метров
Клуб НХЛ отстранил российского хоккеиста за отказ играть в фарм-клубе
Названа заинтересованная в Квяте команда «Формулы-1»
Судью КХЛ нашли в Шереметьево с пробитой головой
Все материалы
Культура
«Они дали две тысячи и сказали, что ничего не заработали»
Дизастер раскрыл гонорары Оксимирона и внезапно узнал, что его кинули на деньги
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
«Это не моя... часть тела!»
Звезда «Двуличного любовника» Марина Вакт о постельных сценах и том самом кадре
Кевин Спейси признался в гомосексуальных связях
Оксимирон объяснил свой отказ дать интервью Юрию Дудю
СБУ помиловала Макса Коржа
«Смертельное оружие» возродят
Все материалы
Интернет и СМИ
«Встаю по режиму, питаюсь овсянкой»
Женщинессы, загогулины и мышовая бедность главного мыслителя России Юрия Вафина
Дуров назвал запретные темы для Telegram
В сети показали «всю Россию в одном фото»
Кудрин сыграл на барабанах под песню про план Кудрина
Галкин ответил на критику поездкой в купе
Соловьев обвинил Венедиктова в травле
Перевод Google с монгольского удивил пользователей странными фразами
Все материалы
Ценности
Хватай итальянку!
Кто покупает подержанные «фиаты» по цене новых Porsche
Louis Vuitton украсил женскую обувь золочеными деталями сундуков
Часы Omega Speedmaster нашли на чердаке и продали за рекордную цену
Японцы показали самый устойчивый в мире мотоцикл
Проданы самые дорогие в мире подержанные часы
Московские йоги получат коврики от Valentino
В пасти безумия
Девушки за кулисами Недели моды не только раздеваются
Все материалы
Путешествия
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Географов отправят в Иорданию учиться добывать воду в пустыне
«Все толкаются и огрызаются»
Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
Определен самый удобный для путешествий паспорт
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Все материалы
Из жизни
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
Ожирение спасло карликового пинчера от медведя в США
В США усыпили амурского тигра Мартина из России
В США перед Хеллоуином призвали опасаться конфет с марихуаной
Мальчик ростом «метр с кепкой» от скуки устроил часовую гонку с полицией
Все материалы
BMW пя… то есть шестой серии GT. Первый тест
Знакомимся с новым и очень большим хэтчбеком BMW
Главные премьеры мотор-шоу в Токио
Автопилоты, искусственный интеллект и электрокары – все самое крутое с выставки в японской столице
Из гонок на прилавок
Самые интересные серийные машины, которые сначала показали в виде гоночных
Человек, ты больше не нужен
Первый тест-драйв жутко умного седана Audi A8
«АвтоВАЗ» подтвердил разработку вседорожного седана Vesta
Ford придумал «робопопа» для тестов автомобильных кресел
Самым популярным пикапом России стал «Пикап»
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
«Я бы взорвал к чертям все эти хаты»
Россиянин купил слишком много квартир, и теперь у него проблемы
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы