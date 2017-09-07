Путин поручил вывести Дальний Восток на скоростные темпы развития

Российский президент Владимир Путин поручил кабмину найти пути, которые позволят темпам социально-экономического развития Дальнего Востока обогнать средние показатели по стране. С таким заявлением он выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 7 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я прошу правительство отработать необходимые управленческие и организационные механизмы, определиться с дополнительными источниками финансирования», — сказал глава государства.

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Он отметил, что новый этап развития региона прежде всего связан «с качественным улучшением условий для жизни и работы дальневосточников, созданием здесь экономической и социальной среды, соответствующей, а по многим показателям превосходящей среднероссийские показатели».

Для этого, подчеркнул президент, власти должны обеспечивать комфортные условия работы для предпринимателей и формировать социальную инфраструктуру. Путин, кроме того, поручил федеральному правительству в этом месяце разработать план реализации обновленной демографической политики в регионе, чтобы успеть запустить его с 2018 года.

Глава государства акцентировал внимание на том, что обновление дальневосточного региона — «важнейшая часть стратегии по наращиванию конкурентоспособности России, ее экономики и человеческого капитала».

Накануне, 6 сентября, на заседании президиума Госсовета Путин пригрозил чиновникам мерами за неисполнение поручений по развитию субъектов Дальневосточного федерального округа. Он подчеркнул, что по ряду направлений «картина, мягко говоря, скромная».