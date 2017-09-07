Трутнев рассказал о перспективах китайского ЦБК за миллиард долларов

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проработать вопрос о строительстве дороги для проекта по созданию целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Амурске Хабаровского края. Об этом вице-премьер рассказал корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Трутнев пояснил, что расположенные близко к месту, где запланировано строительство ЦБК, лесные участки уже арендованы частными компаниями. «Лес там пилят и "кругляком" вывозят. Сегодня я сказал [вице-председателю госсовета КНР] господину Ван Яну, что у нас есть два пути. Первый — прекращать арендные отношения там, где люди не занимаются переработкой древесины, и изымать участки. Второй — чуть более дорогой — построить новую дорогу и линию электропередач», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что в настоящее время Рослесхозу поручено проработать вопрос, рассмотрев различные варианты —

создание автодороги или железнодорожной ветки. «Мы завтра на межправкомиссии постараемся это обсудить. [Губернатору Хабаровского края] Вячеславу Ивановичу Шпорту придется засучить рукава. Самое главное, что руководство компании [ChinaPaper] и власти Китая заинтересованы в проекте. И мы точно найдем для них приемлемые условия», — добавил вице-премьер.

Весной 2017 года китайская корпорация ChinaPaperCorporation подтвердила намерение инвестировать более миллиарда долларов в запуск ЦБК в Амурске, стоимость которого оценивается в 1-2 миллиарда долларов. Предполагается, что предприятие будет выпускать целлюлозу, а также картон и бумагу. Продукция в первую очередь будет поставляться в КНР. Ранее сообщалось о возможном участии в проекте ВЭБа и российского холдинга RussianForestProductsGroup (RFP), владеющему Дальневосточным центром лесопереработки.