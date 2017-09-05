Трутнев назвал число участников ВЭФ

Более четырех тысяч человек собрались на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), об этом сообщил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

«На форум приехали 4200 гостей, люди заявляются со всего мира», — рассказал Трутнев. По его словам, мест для их размещения не хватает, и это «здорово, значит люди на Дальнем Востоке хотят работать, вкладывать деньги, проинвестировать».

5 сентября проходит стартовый, так называемый «нулевой» день ВЭФ, он объявлен Молодежным днем. В повестку включены Молодежная площадка ВЭФ, форум молодых предпринимателей «Точка притяжения — Дальний Восток», университетский форум «Россия — АСЕАН», Международная конференция АТЭС по образованию и другие мероприятия.