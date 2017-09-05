Россия
 

Трутнев назвал число участников ВЭФ

Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев

Более четырех тысяч человек собрались на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), об этом сообщил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

«На форум приехали 4200 гостей, люди заявляются со всего мира», — рассказал Трутнев. По его словам, мест для их размещения не хватает, и это «здорово, значит люди на Дальнем Востоке хотят работать, вкладывать деньги, проинвестировать».

5 сентября проходит стартовый, так называемый «нулевой» день ВЭФ, он объявлен Молодежным днем. В повестку включены Молодежная площадка ВЭФ, форум молодых предпринимателей «Точка притяжения — Дальний Восток», университетский форум «Россия — АСЕАН», Международная конференция АТЭС по образованию и другие мероприятия.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Последние новости
СМИ узнали о подготовке северокорейской баллистической ракеты к запуску
Оргазм назвали залогом выживания человечества
Названы самые гостеприимные страны мира
Новый претендент на звание «самого сексуального преступника в мире» стал моделью
Названа страна с самыми счастливыми жителями
GTA запустили на калькуляторе
Американский подросток в 15 лет побил рекорд по сборке кубика Рубика
Другие материалы рубрики
Россия00:0229 августа

«Думал, само пройдет»

Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
14:39 2 сентября

МЧС отчиталось об эвакуации 200 человек после схода селя в Приэльбрусье

08:08 4 сентября

В Екатеринбурге набитый газовыми баллонами автомобиль протаранил кинотеатр

05:52 4 сентября

СМИ узнали о законопроекте по выдворению иностранцев за нежелательное поведение

Россия00:2031 августа

Детская моча против скальпеля врача

Народная медицина в апогее безумия
01:03 4 сентября

Джабраилов извинился за стрельбу в отеле Four Seasons

07:42 3 сентября

Мужчина напал с разбитой бутылкой на охранников «Пятерочки» в Троицке  

19:37 3 сентября

Песков поведал об интересе России к ситуации вокруг КНДР

Россия00:02 4 сентября
Ксения Собчак

Девочки для битья

Соперничать с Путиным решаются борцы с рептилоидами и женщины-загадки
22:15 3 сентября

В Воронежской области столкнулись 30 автомобилей

12:3231 августа

Автомобиль сбил несколько пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

19:25 3 сентября

Латынина рассказала о сгоревшей от рук неизвестных машине

Россия
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Детская моча против скальпеля врача
Народная медицина в апогее безумия
Ксения СобчакДевочки для битья
Соперничать с Путиным решаются борцы с рептилоидами и женщины-загадки
В Екатеринбурге набитый газовыми баллонами автомобиль протаранил кинотеатр
СМИ узнали о законопроекте по выдворению иностранцев за нежелательное поведение
Джабраилов извинился за стрельбу в отеле Four Seasons
Песков поведал об интересе России к ситуации вокруг КНДР
Все материалы
Мир
Новая. Холодная. Твоя.
Противостояние США и России перерастает в неявную войну
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Полиция Лейпцига посоветовала женщинам бегать по двое для защиты от насильников
Американец объяснил убийство жены сном
Вали нацистов! Гаси антифу!
Америка захлебнулась в насилии и не думает останавливаться
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Бросившего на землю женщину с ребенком на руках полицейского наказали в Шанхае
Все материалы
Бывший СССР
Отработали свободу
Литовских рабынь насилуют и продают арабам
Жители Самарканда, Узбекистан Год Ислама не видать
Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
В ДНР заявили об обстреле бойцами ВСУ диверсантов из «Правого сектора»
Тимошенко заявила о крахе экономики Украины
Генпрокурор Украины рассказал о заказчике убийства Вороненкова
В Раде предложили ввести акциз для российских книг
Спикер Рады заявил о продолжении попыток ввести визы с Россией
Все материалы
Финансы
Свежая кровь
Мигранты высасывают деньги из Германии
Курс узбекской нацвалюты девальвировали в два раза
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
Россия выполнит график поставок нефти Белоруссии в 2017 году
Дания приступила к обсуждению законопроекта против «Северного потока-2»
Россия нарастила экспорт нефти
Курс биткоина подскочил выше пяти тысяч долларов
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
Константин Пономарев«ДЭС могли быть похищены у моего клиента»
Адвокат о подробностях уголовного дела бизнесмена Константина Пономарева
Николай Манвелов: Посредственное импортозамещение
Переход на отечественный инжиниринг в сфере ТЭК привел к информационным войнам
Константин Пономарев злоупотребил своим правом на амнистию
Автоматические коробки передач для грузовиков Volvo начнут собирать в России
Украинские почтовики займутся доставкой газа по стране
Немецкие и датские свиньи заразили гепатитом E сотни тысяч англичан
Все материалы
Силовые структуры
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Леван ХуцишвилиСлужить и крышевать
Брянский суперучастковый получил пять лет и бесследно исчез из зала суда
В Минобороны сообщили о погибших в Сирии российских военных
В Заполярье оперативники ФСБ задержали группу торговцев оружием
В аэропорту Пулково задержали 83-летнего наркодилера
Глава столичного управления СКР стал подозреваемым по делу Шакро Молодого
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Живые кучи
Раскрыт внешний вид инопланетян
Армагеддон наступает
В Солнечной системе появится второе солнце и уничтожит Землю
Маск описал сценарий начала третьей мировой войны
В МГУ создали матрицу
Создана новая теория черных дыр
Установлена причина появления озоновых дыр над Арктикой
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаЧистая Маша
Шарапова вылетела с US Open под крики ненавистников
Россиянин Рублев поспорит с Надалем за выход в полуфинал US Open
Бразильский боец ММА покинул октагон и был закидан мусором во время боя в России
Кремль отреагировал на снятие с России обвинений в поддержке допинговой системы
Футболист сборной Германии раздал 1200 билетов детям из малоимущих семей
Беременная жена Руни сбежала из дома из-за пьяной поездки мужа с другой девушкой
Лионель МессиМиллионель
Продав Неймара за миллионы, «Барселона» рискует отдать Месси бесплатно
Все материалы
Культура
Отожгли по полной
На фестивале Burning Man действительно сгорел человек
«Умение послать все на фиг спасет нас»
О вреде культа успеха и позитива
Чуть помедленнее, Клуни
Кого убивает Мэтт Дэймон и какую страну спустили в канализацию
СМИ нашли снимки Динклейджа из «Игры престолов» в качестве фронтмена панк-группы
Китайский художник взрывами пороха отпечатал сто лет после русской революции
Красные шарики из канализации напугали австралийцев в преддверии премьеры «Оно»
Мэтт Дэймон объяснил частое появление Трампа в фильмах 1990-х
Все материалы
Интернет и СМИ
На ручном управлении
Кто создал PornHub, Brazzers и крупнейшую порноимперию планеты
Голая Дакота и роковая ошибка Тимати
Над чем всю неделю смеялся интернет
Роскомнадзор обязал блогеров удалить обличающий ролик об Олеге Тинькове
В сеть слили интимные фото Оксимирона
«Включай Шуфика! Уже не могу терпеть!»
Событие года в сети: наконец-то перевернулся календарь и загорелись рябин костры
СМИ рассказали о пилотном выпуске шоу с Ольгой Бузовой для Первого канала
Россияне успокоили испугавшегося третьей мировой Маска
Все материалы
Ценности
Слава КПСС!
«Запорожец», розовая «Чайка» и коммунизм в отдельно взятой усадьбе
Кайфовый бампер
Чем соблазняет богачей британская глубинка
Гитарист The Rolling Stones решил продать лишний Ferrari
Британские инженеры добавили интеллекта рулевому колесу
Плыви как Абрамович
Российские миллиардеры отправятся за новыми яхтами в Монако
Автомобиль Брежнева выставили на продажу за 54 миллиона рублей
Россияне 52 дня бесплатно катались на Porsche
Все материалы
Путешествия
«Я никогда не позволяю гостям оставаться в пределах Грозного»
Почему стоит бросить все и уехать в Чечню
Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + MVSA Architects + Wes, 2014. Main Entrance Angular View Of Metal Clad Canopy, High-rise Buildings And Public Plaza. Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + Mvsa Architects + Wes, 2014. 2016Голландия без плюх
Что надо успеть в Нидерландах за один день
Бельгийский отель нашел способ утешить страдающих от одиночества постояльцев
Гастротур на Байкал обошелся путешественникам в два миллиона рублей
Названы курорты с самым дешевым жильем
Определена самая красивая в мире страна
Российская туристка утонула в Анталье
Все материалы
Из жизни
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
Деды надевали
Пожилые красавцы готовы дать фору молодым
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Семилетняя девочка нашла меч в озере из легенды о короле Артуре
Трехметровый аллигатор поджидал американца в гостиной после «Харви»
Китаянка родила по дороге из магазина и пошла дальше с младенцем и покупками
Австралиец прошел 100 километров в поисках помощи после столкновения с верблюдом
Все материалы
Что-то пошло не так
Как гонщики Ferrari провалили Гран-при Италии сильнее, чем собирались
Культовые тачки знаменитых людей
Легендарные автомобили легендарных личностей и их цены
Шикарные опции из прошлого
Автомобильные примочки, которые сегодня вызывают смех
Хочешь, попробуем что-нибудь новенькое?
Автомобили от брендов, которые обычно выпускают мотоциклы
Неизвестный суперкар из Японии станет самой быстрой в мире машиной
На продажу выставили «ЗИЛ» Брежнева за 54 миллиона рублей
Jaguar придумал умный руль с искусственным интеллектом
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы