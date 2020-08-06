Лукашенко окончательно признал невозможность интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко окончательно признал невозможность политической интеграции с Россией. Трансляция интервью главы государства украинскому журналисту Дмитрию Гордону доступна на YouTube.

«Если бы я даже согласился на объединение, в Белоруссии это никогда не воспримут. Народ перезрел. Это можно было лет 20-25 назад. Сейчас нет», — считает он.

Ранее Лукашенко упрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к республике на партнерское. При этом он подчеркнул, что страны все равно останутся ближайшими союзниками.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов, которые состоятся 9 августа. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



