Лукашенко обвинил правительство России в нарушении обещаний Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сложностях в переговорах с российской стороной в последние полгода. Трансляция его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону идет на YouTube.

Белорусский лидер обвинил правительство России в нарушении тех обещаний, которые ему дает президент Владимир Путин.

По словам Лукашенко, раньше он всегда мог рассчитывать на слово, которое дал ему российский лидер, однако сейчас он оглядывается на правительство, у которого часто имеется другой взгляд на российско-белорусские отношения. Он оговорился, что это было более характерно для правительства Дмитрия Медведева, нежели нынешнего премьера Михаила Мишустина.

4 августа Лукашенко упрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к республике на партнерское. Вместе с тем он подчеркнул, что страны все равно останутся ближайшими союзниками. После этих слов Медведев предупредил Лукашенко, что попытки вылепить из России образ врага и с помощью этого добиться политического результата вызовут печальные последствия.