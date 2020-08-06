Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в финансировании своих конкурентов на выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Трансляция его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону идет на YouTube.

По его словам, за Бабарико и Цепкало стоит «Газпром» и российское руководство, которое устало от «неуступчивого Лукашенко», и пытаются поставить Белоруссию на колени.

Светлану Тихановскую же, по словам Лукашенко, использует не Кремль, а те силы в Белоруссии, которые ему «подпевают».

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться, но был арестован. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований.