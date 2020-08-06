Лукашенко предрек скорый уход Путина с поста президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек скорый уход российского лидера Владимира Путина с поста главы государства. Его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону доступно на YouTube.

Лидер Белоруссии выразил уверенность, что Путин не останется президентом до 2036 года. По его мнению, глава России найдет себе преемника.

«Я вам стопроцентно гарантирую <...> Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, которые продолжат тот путь развития России, который существует сейчас», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал о своих отношениях с российским коллегой. Путина он назвал своим старшим братом и по возрасту, и по политическому весу. Также Лукашенко заявил, что старший брат должен всегда поддерживать младшего, потому что так было принято в деревне, где он вырос.