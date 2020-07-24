Раскрыты подробности роскошной жизни детей российских звезд за границей

Журналисты раскрыли подробности роскошной жизни детей российских знаменитостей за границей. Соответствующий материал появился на сайте Daily Mail.

По информации издания, в девяностые богатые бизнесмены переехали в Великобританию после распада Советского Союза с помощью «золотой» визы, которая позволяет иностранцам проживать на территории страны, если сумма их инвестиций в ее экономику равна как минимум миллиону фунтов стерлингов (90 миллионов рублей).

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В течение 20 лет все больше россиян стали покупать там недвижимость, а дети популярных в России звезд отправлялись в Лондон ради получения образования. Авторы материала собрали подборку богатых студентов и показали детали их дорогостоящей жизни.

Фото опубликовано @mil_anna

Так, например, дочь российской бизнесвумен (ее имя не раскрывается) Анна Милявская закончила университет Regent's University, обучение в котором стоит 40 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей) в год. Она регулярно публикует в соцсетях фотографии в нарядах люксовых брендов, таких как Balenciaga, Hermes и Tom Ford.

Фото опубликовано @sofiaabramovich97

В то же время дочь олигарха Романа Абрамовича Софья демонстрирует подписчикам своих лошадей. Журналисты отмечают, что предприниматель приобрел одну из них за 500 тысяч фунтов стерлингов (45 миллионов рублей). Кроме того, празднование 18-летия девушки в элитном лондонском клубе Under The Bridge, на котором присутствовали 500 человек, обошлось Абрамовичу в 30 тысяч фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей).

Фото опубликовано @philgazmanov

Сын певца Олега Газманова Филипп, в свою очередь, работает в Великобритании манекенщиком и делится кадрами роскошного времяпрепровождения на своей странице в Instagram. Например, он опубликовал снимок, на котором попозировал в собственном автомобиле Ferrari. Помимо этого, парень показывает фанатам снимки из частного самолета, на котором он летает на каникулы в Швейцарию, Грецию, Италию и Францию.

В июле знаменитости показали детали дорогостоящего отдыха в пандемию коронавируса. Так, например, певица Дуа Липа опубликовала кадры с Карибских островов, а телезвезды шоу Love Island Джорджию Стил (Georgia Steel) и Элли Браун (Ellie Brown) сфотографировались на испанском острове Ибица.