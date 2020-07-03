Богачи по всему миру вышли из самоизоляции и похвастались роскошной жизнью

Богачи, живущие в разных странах, вышли из режима самоизоляции и начали выкладывать в соцсетях новые снимки, хвастаясь роскошной жизнью. Внимание на фотографии обратило Daily Mail.

Как отмечает издание, обеспеченные пользователи соцсетей решили отпраздновать частичное снятие ограничительных мер, отправившись в путешествия на частных самолетах, в магазины известных брендов за покупками или в дорогие рестораны. Некоторые при первой возможности устремились на пляжи и в пятизвездочные отели.

Так, иранский певец Пуян Мохтари (Pooyan Mokhtari) опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок, где он запечатлен у частного самолета, а французская блогерша и предпринимательница Мэдди Бурсиага (Maddy Burciaga) поделилась фотографией на фоне Lamborghini Urus, сделанной во время поездки в Монако.

Россиянка Дарья Радионова, проживающая в Лондоне, поделилась снимком из ресторана при магазине Fendi в британской столице, другая уроженка России похвасталась покупками, сделанными в Калифорнии в магазинах Louis Vuitton, а российский дизайнер Dimavika — украшенной стразами маской.

В апреле специалист аукционного дома Sotheby's Катарина Бекет (Catharine Becket) назвала суммы, потраченные миллионерами на бриллианты во время самоизоляции из-за вспышки коронавируса. По ее словам, заскучавшие богачи раскупили на аукционах старинные ювелирные изделия за сотни тысяч долларов.

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