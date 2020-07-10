Знаменитости похвастались роскошной жизнью на дорогих курортах в разгар пандемии

Журналисты The Sun раскрыли подробности роскошной жизни знаменитостей в разгар пандемии коронавируса. Снимки и информация появились на сайте издания.

Так, звезды поделились фотографиями в соцсетях, на которых показали свой дорогостоящий отдых. Например, певица Дуа Липа опубликовала кадры с Карибских островов, куда она направилась вместе с молодым человеком, манекенщиком Анваром Хадид (Anwar Hadid). Исполнительница попозировала рядом с пляжными зонтами в раздельном бикини.

Фото опубликовано @dualipa

В то же время несколько телезвезд шоу Love Island разместили снимки с испанского острова Ибица. Так, Джорджию Стил (Georgia Steel) сфотографировали на фоне бассейна с коктейлем в руках, а Элли Браун (Ellie Brown) запечатлели на вилле в слитном белом купальнике с глубоким декольте.

Фото опубликовано @brown.elle

Кроме того, модель Харли Браш (Harley Brash) на опубликованных фото сидит за столом в атласном платье зеленого цвета. Звездная визажистка Каз Кроссли (Kaz Crossley), в свою очередь, снялась на диване в белых брюках в сетку и оранжевом кроп-топе.

Фото опубликовано @harley_brash

Журналисты также показали снимки блогерши Элли О'доннелл (Ellie O'Donnell), победительницы телешоу Love Island Эмбер Гилл (Amber Gill), телезвезды Джесс Райт (Jess Wright) и моделей Дэми Роуз (Demi Rose) и Арабеллы Чи (Arabella Chi).

Фото опубликовано @kazcrossley

В июле живущие в разных странах мира богачи вышли из режима самоизоляции и начали выкладывать в соцсетях новые снимки, хвастаясь роскошной жизнью. Отмечается, что пользователи решили отпраздновать частичное снятие ограничительных мер, отправившись в путешествия на частных самолетах. А другие посетили магазины известных брендов и дорогие рестораны.

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