Раскрыт секрет похудения российских звезд

Врач-диетолог Надя Шарк раскрыла секрет похудения российских знаменитостей. Ее слова приводит газета «Комсомольская правда».

По словам Шарк, звезды сбрасывают лишний вес благодаря секретным продуктам в их рационе. «Во-первых, это красная чечевица — легкий для усвоения и невероятно полезный растительный белок, который очень важен при снижении веса», — отметила диетолог. На втором месте оказались специи: в частности, зира и имбирь. Они улучшают пищеварение, ускоряют метаболизм и способствуют усвоению пищи.

Ещё отличный продукт — соевый сыр тофу. Когда некогда готовить чечевицу, а растительный белок нужен, натуральный тофу в удобной упаковке прекрасно подходит для перекуса вне дома. С ним можно быстро приготовить салат и сделать полезные бутерброды Надя Шарк Врач-диетолог

Шарк рекомендует пить сок алоэ, поскольку он содержит около 200 полезных активных веществ, в том числе энзимы, витамины и минералы. «Проникая вглубь клеток в 3–4 раза быстрее воды, алоэ вера помогает выводить токсины и шлаки», — подчеркивает специалист.

Одна из клиенток Шарк, певица Анна Калашникова, избавилась от лишнего веса благодаря кунжутному урбечу, чечевице, специям и соку алоэ. Кроме того, артистка заменила коровье молоко на соевое и миндальное.

Певец Прохор Шаляпин, по словам Шарк, похудел почти на десять килограммов, так как ел зеленую гречку, не пропускал приемы пищи и покрывал дневную норму белка с помощью рыбы, мяса, тофу, яиц и протеина. Однако его главный секрет похудения — сушеные яблоки. «Они ему заменяли сладкое, которое он очень любит и готов есть в неограниченных количествах», — пояснила диетолог.

Ранее врач-диетолог Джейн Кларк объяснила секрет стройных фигур жительниц Франции. Залог стройности кроется в их манере питания — они не едят на бегу, а наслаждаются каждым приемом пищи. Поскольку они съедают блюдо медленно, они реже переедают и поэтому не набирают лишний вес.