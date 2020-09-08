Россияне массово вложились в курортную недвижимость

Спрос на инвестиционные квартиры в Сочи в период с января по июль 2020-го вырос на 51 процент по сравнению с показателем за те же месяцы 2019 года. Об этом говорится в материалах инвестиционной компании Garnet, имеющихся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, пик интереса к курортной недвижимости пришелся на начало года — январь и февраль. Больше всего российских частных инвесторов интересовали небольшие квартиры, площадью до 40 квадратных метров, расположенные в шаговой доступности от моря. Наиболее востребованной локацией стал Адлерский район Сочи.

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В июле 2020-го больше всего запросов на покупку инвестиционных объектов поступило от жителей Омска. Доля этого города в общей структуре сделок составила 17 процентов. Вторую строчку занял Санкт-Петербург с результатом 9 процентов. Также в тройку городов, жители которых массово вложились в сочинскую недвижимость, вошли Ростов-на-Дону и Владивосток.

«Логика тех, кто вкладывает деньги в недвижимость, и профессиональных игроков достаточно сильно различается, — отмечают специалисты. — Первые покупают объекты в Сочи с целью получения пассивного дохода и для того, чтобы иметь недвижимость на море для собственного отдыха. Вторые приобретают объекты исключительно для получения дохода, так как они живут на деньги, которые приносит им тот или иной объект».

Ранее в сентябре стало известно, что россияне на фоне пандемии коронавируса начали копить деньги и относить их не в банки, а хранить под матрасом. За первое полугодие 2020 года граждане пополнили свои заначки на 2,15 триллиона рублей.

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