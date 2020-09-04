Россияне накопили триллионы рублей под матрасом

Россияне на фоне пандемии коронавируса начали копить деньги и относить их не в банки, а хранить под матрасом. За первое полугодие 2020 года граждане пополнили свои заначки на 2,15 триллиона рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По оценке аналитиков, с января по июнь россияне снизили траты более чем на 10 процентов. Так, если в первом полугодии 2019 года среднестатистический житель страны ежемесячно тратил 26,9 тысячи рублей на товары и услуги, то в аналогичный период текущего года траты снизились на 1,93 тысячи рублей.

По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, на фоне пандемии россияне поняли, что у них фактически нет подушки безопасности на черный день. Теперь они готовы откладывать средства даже в ущерб текущему потреблению. Россияне направили на сбережения 7,6 процента доходов против 1,6 в 2019 году, пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Другие аналитики сомневаются, что россияне хранят такие объемы средств под матрасом. Так, управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков полагает, что накопления жителей страны перетекли из невыгодных из-за низких ставок депозитов в более доходные инвестиции. По его словам, реальные объемы денег в семейных заначках могут оказаться как минимум вдвое ниже оценок FinExpertizа. Косвенным подтверждением этого является статистика Мосбиржи, которая в августе 2020 года зафиксировала рекордное за всю историю количество новых брокерских счетов (515 500).