Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео и возмутили жителей

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В Сочи один из отдыхающих снял на видео гигантские очереди на курорте Роза Хутор. Его ролик публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На записи видно, как туристы выстроились в длинную линию в ожидании подъемника в горы. «Кошмар какой!» — слышится женский голос за кадром.

«Как ранее сообщал Первый канал, в Сочи цены на аренду жилья и товары "абсолютно советские". Похоже, и очереди тоже вернулись из того времени», — подписали публикацию администраторы паблика.

Местные жители возмутились заполонившими улицы города туристами. «А чего вас всех туда понесло?», «Понаехали», «И вообще, нормальные на транспорте поднимаются на 1100 метров и оттуда на подъемники. Так и дешевле, и очередей меньше», «Идиоты, стоят без масок», — писали они в комментариях.

Ранее в июле отдыхающие в Сочи сняли на видео огромные очереди на подъемник в горах. На кадрах видно столпотворение возле подъемника, растянувшееся на несколько десятков метров. Автор, снимая происходящее на камеру смартфона, называл толпы отдыхающих одним из главных недостатков отдыха в Сочи.