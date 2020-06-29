В России подорожало жилье на популярных курортах

Квадратный метр жилой недвижимости на популярных курортах Краснодарского края за год к июню 2020-го подорожал на 5 процентов, до 84,3 тысячи рублей, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Средняя стоимость квартиры в крупнейших курортных городах региона выросла за тот же период на 4,6 процента, до 4,9 миллиона рублей. Дороже всего жилье в Сочи — среднестатистический лот обходится в 7,98 миллиона (плюс 9 процентов за год). В Туапсе квартиры прибавили в цене 5 процентов (3 миллиона за объект в среднем). На 4 процента, до 3,67 миллиона рублей, подорожала недвижимость в Новороссийске.

Наименьший рост стоимости жилья показали Геленджик (плюс 3 процента, до 5,8 миллиона рублей) и Анапа (плюс 2 процента, 4 миллиона рублей).

Ранее в июне стало известно, что спрос на курортную недвижимость в России все еще не восстановился после отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, и даже его традиционный сезонный рост в этом году выражен слабее. При этом отдельные покупатели, которые уже были готовы к сделкам до карантина, заключают их в настоящее время.

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