Бортпроводник раскрыл реальную обстановку на летающих в разгар пандемии лайнерах

Бортпроводник американской авиакомпании рассказал о реальной обстановке в самолетах, летающих во время пандемии. Интервью с сотрудником, который пожелал остаться анонимным, публикует издание Slate.

Так, по словам члена экипажа, из-за коронавируса его работа стала невероятно скучной. «На рейсах, которые длятся менее четырех с половиной часов, мы не подаем питание. Я разношу напитки только по запросу и много сижу на одном месте. Кому-то это пришлось бы по вкусу, ведь многие работают, чтобы получать зарплату, но я действительно люблю общаться с людьми», — рассказал бортпроводник.

Кроме того, представитель перевозчика отметил, что сейчас в бизнес-классе почти нет пассажиров, а самолеты, которые направляются в курортные города, забиты туристами.

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Также член экипажа добавил, что путешественники действительно соблюдают меры предосторожности и с пониманием относятся к задержкам рейсов.

В заключении он признался, что не боится летать во время пандемии. «Судя по тому, что я видел, аэропорты и самолеты действительно подвергаются тщательной уборке. И бортпроводники тоже следят за чистотой на своем рабочем месте», — подчеркнул он.

Ранее в июне вернувшиеся к работе бортпроводницы рассказали о своих впечатлениях от первого полета, совершенного после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса. По их словам, во время полета некоторые не могли сдержать слез от восторга.

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