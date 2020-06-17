Вернувшиеся к работе стюардессы поделились впечатлениями от первого полета

Вернувшиеся к работе бортпроводницы поделились своими впечатлениями от первого полета, совершенного после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса. Рассказы сотрудниц публикует Daily Mirror.

По словам бортпроводниц авиакомпании EasyJet, первый рейс лоукостера за почти три месяца был коротким — из Лондона в Глазго (Шотландия), но для перевозчика это был «знаковый момент». В глазах капитана и одной из стюардесс читался восторг, а вторая не смогла сдержать слез.

Материалы по теме «Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки» Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена

«Это особенный рейс — первый рейс EasyJet с момента блокировки», — сказал капитан Дэвид Морган (David Morgan) 50 пассажирам на борту, и те ответили «дикими аплодисментами».

Стюардесса по имени Тина Мильтон (Tina Milton), которая работает в авиаотрасли уже 22 года, рассказала, что пока находится на внутренних рейсах, и на них введены новые правила безопасности: обязательное ношение масок и запрет на напитки в зале вылета.

«Новые нормы предполагают, что я должна надеть маску перед входом в здание терминала и носить ее до тех пор, пока не выйду из аэропорта в пункте назначения», — рассказала она, отметив, что первый рейс был заполнен только на 30 процентов, потому между пассажирами удалось создать дистанцию.

«Один человек, оказавшийся на среднем сиденье, попросил, чтобы его пересадили, и вздохнул с облегчением, когда его просьба была удовлетворена», — отметила Мильтон.

Стюардесса добавила, что длительная пауза в работе британской авиаотрасли была похожа на перезагрузку и сейчас все «полны решимости продолжать летать».

Ранее о реальной обстановке в самолетах во время пандемии рассказал бортпроводник американской авиакомпании. Он отметил, что пассажиры почти не разговаривали друг с другом из-за масок, а члены экипажа ограничили взаимодействие с ними подачей воды и злаковых батончиков.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!