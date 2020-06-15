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Вернувшийся к работе бортпроводник рассказал о реальной обстановке в самолетах

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Фото: Depositphotos

Вернувшийся к работе американский бортпроводник рассказал о реальной обстановке в самолетах во время пандемии коронавируса. Рассказ мужчины приводит Los Angeles Times.

По словам бортпроводника, он и его коллеги с конца марта до мая находились в неоплачиваемом отпуске из-за сокращения полетов. Тогда авиакомпания, где работает мужчина, еще не внедрила протоколы безопасности чтобы предотвратить распространение COVID-19: на борту никто не носил маски, и пилоты и бортпроводники не подвергались температурному сканированию перед выполнением работы.

К 22 мая, когда мужчина вернулся на работу и совершил первый за два месяца рейс из международного аэропорта Майами, новые правила уже действовали, и он добавил к ним «несколько собственных»: купил дополнительные маски, перчатки и средства для дезинфекции рук.

«В тот день я надел униформу и запрыгнул в машину, чтобы за 40 минут доехать до аэропорта, и чувствовал себя готовым к полету. Но затем случилась неудача: на автостраде взорвалось заднее колесо, и мне пришлось менять его прямо там, под палящим солнцем Южной Флориды, чтобы успеть на рейс. С моего лица стекали струйки пота, а форменная рубашка промокла насквозь. (...) Я боялся, что сильная жара и потливость будет препятствовать моей способности пройти сканирование в аэропорту», — признался бортпроводник, добавив, что новый протокол предполагает снятие с рейса любого члена экипажа с повышенной температурой.

Однако, по словам мужчины, он успешно прошел пункт досмотра и был допущен в безопасную зону. Полет тоже прошел без происшествий, пассажиры почти не разговаривали между собой, а бортпроводники взаимодействовали с ними только при выдаче пакетов с водой и злаковыми батончиками и во время посадки. Все это время, отметил бортпроводник, его коллеги были «странно спокойны».

«Возможно, это маски на лицах заглушают наши голоса, делая слова трудноразличимыми сквозь рев авиационных двигателей. Или мы все были приглушены чувством тревоги», — сказал он.

Бортпроводник добавил, что борту находилось 130 пассажиров, тогда как на его последнем мартовском рейсе из Майами в Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) их было всего 14. «Возможно, повышенные меры безопасности дают больше уверенности в том, что мы снова можем летать», — подытожил член экипажа.

Ранее сообщалось, что вернувшаяся к работе после пандемии стюардесса ирландской авиакомпании рассказала о странностях в полете. По словам бортпроводницы, дублинский аэропорт казался «слишком тихим», а в авиагавани США по прибытии было «не менее жутко».

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