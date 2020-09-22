Киркоров поделился фото с отдыха в Греции в одежде Versace за сотни тысяч рублей

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях фотографии с отдыха в Греции, на которых он запечатлен в наряде люксового бренда. Серия снимков появилась на его странице в Instagram.

На размещенных кадрах музыкант позирует на территории отеля Elounda Peninsula All Suite. Киркоров надел яркий костюм модного дома Versace с разноцветным принтом, который состоит из рубашки c темными длинными рукавами и шорт. Стоимость наряда составляет 130 тысяч рублей.

Фото опубликовано @fkirkorov

53-летний исполнитель дополнил свой наряд кепкой в тон той же марки, солнечными очками и белыми тапками с разноцветной монограммой люксового бренда Louis Vuitton. Певца сфотографировали на фоне моря и на выходе из номера.

«Салют, понедельник! Хорошо, когда твоя единственная забота в отпуске — выбрать наряд и выбрать фотку. И то сложно. Помогайте!» — отметил в описании к посту Киркоров. Автором снимков выступила первый вице-президент группы компаний «Ташир» Татевик Карапетян.

Ранее в сентябре Киркоров поделился кадрами из роскошного самолета в одежде Louis Vuitton. Его сфотографировали сидящим в голубой футболке и куртке с небесным принтом и белых шортах. Помимо этого, все аксессуары певца изготовлены брендом Louis Vuitton.