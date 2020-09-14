Киркоров отправился в новый отпуск на роскошном самолете в одежде Louis Vuitton

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он летит на самолете в новый отпуск. Публикация появилась в его Instagram-аккаунте в понедельник, 14 сентября.

На снимке музыкант запечатлен в кожаном кресле у иллюминатора на борту роскошного лайнера, интерьер которого отделан деревянными панелями. Образ Киркорова полностью состоит из одежды французского модного дома Louis Vuitton: он одет в голубую футболку и куртку с небесным принтом и логотипами марки, белые шорты, носки и кроссовки этого же бренда. Кроме того, все аксессуары певца, в частности кепка, солнечные очки, рюкзак и несколько сумок также изготовлены Louis Vuitton.

«Что может быть лучше утром понедельника? Небо, самолет, отпуск. Готов к новым приключениям! И мчусь навстречу им. Отдых с музыкальными экспериментами и сюрпризами. Угадаете — куда я?» — призвал Киркоров в описании к посту.

Куда именно отправился исполнитель — пока неизвестно.

В августе Филипп Киркоров поделился снимком, на котором он запечатлен в вещах французского модного дома Louis Vuitton во время отпуска в Турции. На первом кадре музыканта сняли на фоне позолоченного льва, расположенного на территории роскошного отеля в курортном Бодруме. Киркоров позирует в вещах из новой коллекции упомянутого бренда. На втором кадре артист позирует в том же образе возле небольшого самолета.