Россияне массово вывезут детей на длинных каникулах по трем маршрутам

Россияне массово запланировали вывезти на отдых детей, отправленных на длинные каникулы из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, на период с 5 по 18 октября тремя наиболее востребованными среди пассажиров-школьников авиамаршрутов оказались Сочи (41,67 процента от всех школьников), Минеральные Воды (8,33) и Симферополь (8,33).

Кроме того, в десятке популярных направлений числятся Калининград (5,95 процента), Краснодар (4,76), Анапа (3,57), Екатеринбург (3,57), Оренбург (2,38), Владикавказ (2,38) и Анталья (2,38).

При этом также стало известно, что 31 процент респондентов намерен в указанный период находиться дома, 23 процента — провести время на даче или в деревне, а 15 процентов — отправиться за границу.

Вдобавок 14 процентов участников исследования подчеркнули, что намерены самостоятельно изучать школьную программу, 9 процентов — ходить по музеям и заниматься саморазвитием, а 8 процентов — путешествовать по России.

1 октября сообщалось, что самыми нежеланными направлениями для путешествий среди россиян оказались государства с нестабильной политической обстановкой — от поездки в подобные места отказались бы почти 70 процентов туристов. При этом 30,5 процента туристов не стали бы планировать путешествия в страны с неблагоприятным климатом.