Российские авиакомпании массово получили допуски на полеты за границу

Российские авиакомпании на фоне пандемии коронавируса массово получили допуски на регулярные полеты за границу по 169 международным маршрутам. Об этом свидетельствует текст приказа, опубликованного в понедельник, 5 октября, на сайте Росавиации.

Кроме того, агентство выдало более 20 допусков для выполнения чартерных рейсов.

Отмечается, что речь идет как о тех странах, с которыми авиасообщение восстановлено, так и в те государства, в которые на данный момент полеты из России не осуществляются.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам», — говорится в тексте. В Росавиации подчеркнули, что авиакомпании смогут воспользоваться полученным правом при восстановлении авиаперевозок.

Ранее в понедельник в Минтрансе России прокомментировали вопрос повторной приостановки международных перелетов и сообщили, что такого обсуждения на уровне авиавластей пока нет. Кроме того, в ведомстве уточнили, что в Росавиации по-прежнему проводят переговоры с зарубежными властями по поводу возобновления рейсов по новым маршрутам.

Международное авиасообщение России с зарубежными государствами прекратилось в конце марта из-за пандемии коронавируса. Границы начали постепенно открываться в августе, сначала стали доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, а в начале сентября — рейсы в Египет, на Мальдивы и в ОАЭ. Кроме того, с конца сентября россияне могут отправиться из Москвы в Южную Корею.