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В Минтрансе прокомментировали вопрос повторного прекращения авиасообщения

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Минтрансе России прокомментировали вопрос повторной приостановки международных перелетов и сообщили, что такого обсуждения на уровне авиавластей пока нет, передает РИА Новости.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что в Росавиации по прежнему проводят переговоры с зарубежными властями по поводу возобновления рейсов по новым маршрутам.

Также в понедельник, 5 октября, об отсутствии планов закрывать внешние границы заявили и в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Таким образом власти опровергли слова члена Совета Федерации Валерия Рязанского, который ранее допустил закрытие границ и сокращение количества полетов из-за ухудшения ситуации с распространением инфекции.

За последние сутки в России выявили 10 888 новых случаев заражения коронавирусом, больше всего зафиксировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339). Всего с начала пандемии выявили 1 225 889 инфицированных и 21 475 человек умерли. Выздоровели 982 324.

Международное авиасообщение России с зарубежными государствами прекратилось в конце марта из-за коронавируса. Границы начали постепенно открываться в августе, сначала стали доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, а в начале сентября — рейсы в Египет, Мальдивы и ОАЭ. Кроме того, с конца сентября россияне могут отправиться из Москвы в Южную Корею.

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