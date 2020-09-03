Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

Россия объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами, среди которых Мальдивы, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство.

Уточняется, что распоряжение о восстановлении перелетов в эти государства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно постановлению, в столицу Египта Каир рейсы будут осуществляться три раза в неделю, в Дубай — два раза в неделю, а в столицу Мальдивской Республики Мале — два раза в неделю.

Как отметили в правительстве, такое решение было предложено оперативным штабом, исходя из данных об эпидемиологической обстановке в странах, а также на условиях взаимности.

Материалы по теме Париж Персидского залива Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы Египетская сила Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?

Россия возобновила международное авиасообщение, приостановленное на фоне пандемии коронавируса, 1 августа. Сперва рейсы осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, а позже к ним добавились Новосибирск, Калининград и Казань. Государствами, с которыми Россия в первую очередь восстановила сообщение, оказались Турция, Танзания и Великобритания.

Кроме того, в этот же день по распоряжению Мишустина была открыта государственная граница с Абхазией. С 1 августа россияне также могли беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию.

Россия приостановила международное авиасообщение 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. 15 апреля президент Владимир Путин поручил выделить российской авиаотрасли средства в качестве экстренной поддержки.