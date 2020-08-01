Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа

Названа дата возобновления авиасообщения России со Швейцарией/ РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавируса передает, что это произойдет 15 августа. Рейсы Москва-Женева-Москва будут совершаться раз в неделю.

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией», — говорится в сообщении.

В то же время об одновременном и полном восстановлении полетов во все страны речь пока не идет. Авиасообщение будет восстанавливаться постепенно. Пока международное авиасообщение возобновлено только с Абхазией, Великобританией, Танзанией и Турцией.