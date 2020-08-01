Скорое полное восстановление авиасообщения в России опровергли

Об одновременном и полном возобновлении авиасообщения в России в августе речи не идет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, Россия будет восстанавливать авиасообщение постепенно, руководствуясь принципами эпидемиологической безопасности и взаимности. Таким образом, собеседник агентства опроверг неофициальную информацию о том, что российские границы могут полностью открыть уже 11 августа. В Росавиации ранее отказались комментировать подобные слухи.

Ранее ТАСС заявил, что Россия обсуждает возобновление полетов по всем направлениям в середине месяца. Пока международное авиасообщение возобновлено только с Абхазией, Великобританией, Танзанией и Турцией. Евросоюз, который начал открывать собственные границы с 1 июля, пускать россиян пока отказался.