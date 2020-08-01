Стали известны возможные сроки полного открытия Россией авиасообщения

Россия может полностью открыть авиасообщение 11 августа. Об этом стало известно двум источникам ТАСС в отрасли.

По информации собеседника агентства, такая возможность обсуждалась на недавнем совещании у вице-премьера России Татьяны Голиковой. Однако окончательное решение об открытии авиасообщения во все страны не принято.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.

Решение о приостановке авиасообщения было принято Россией в конце марта из-за распространения COVID-19. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.

С конца июня, по решению правительства, граждане России могут выезжать за рубеж с целью работы, учебы, получения медицинской помощи и лечения родственников. При этом ограничения на выезд россиян за границу с целью туристического отдыха по-прежнему остаются в силе и, по прогнозам экспертов отрасли, могут сохраниться как минимум до осени.