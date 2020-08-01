В Россию прибыл первый после возобновления авиасообщения самолет из-за рубежа

В московском аэропорту Внуково приземлился первый после отмены ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, рейс из-за границы. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Отмечается, что самолет сел в 01:03 по московскому времени. Лайнер компании Turkish Airlines прибыл из Стамбула.

Россия возобновила международное авиасообщение 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.

Ранее появилась информация о том, что Россия может полностью открыть авиасообщение 11 августа. Однако окончательное решение об открытии авиасообщения во все страны не принято.

В Росавиации отказались комментировать данные о скором полном открытии авиасообщения.