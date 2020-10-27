Слишком дорогой для россиян отдых в популярном регионе России подешевел

Отдых на популярной среди отечественных туристов Камчатке, которую ранее назвали слишком дорогим направлениям для россиян, подешевел. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

По данным экспертов, осенью и зимой цены на туры по указанному маршруту намного ниже, чем в высокий летний сезон — их стоимость, как правило, начинается от 37 тысяч рублей на человека и доходит до 80 тысяч рублей за 6–7 дней.

При этом туроператоры в рамках акции с кешбэком готовы предложить туристам различные программы, за которые они, согласно условиям акции, смогут вернуть от 7 до 16 тысяч рублей.

В частности, туры предполагают экскурсии по местным достопримечательностям, например в Камчатский краевой объединенный музей, интерактивный музей «Вулканариум», на гору Верблюд, в Авачинскую бухту и на остров Старичков, а также активные виды отдыха — полеты на вертолете, поездки на снегоходах, морские круизы, поход к вулканам.

18 августа стало известно, что после выхода документального фильма блогера и журналиста Юрия Дудя про Камчатку отечественные путешественники массово заинтересовались этим направлением. Однако главной проблемой, которая значительно тормозит спрос, оказалась высокая стоимость перелета.