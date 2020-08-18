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Отдых на популярном направлении в России оказался слишком дорогим для россиян

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Отдых на Камчатке, которая пользуется большой популярностью среди туристов, оказался непозволительно дорогим для россиян. Об этом сообщает Forbes.

Так, по информации онлайн-сервиса Aviasales, после выхода документального фильма блогера и журналиста Юрия Дудя про полуостров отечественные путешественники массово заинтересовались направлением. Тем не менее, пассажиропоток в аэропорт Петропавловска-Камчатского сократился в два раза с начала весны по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Как заверили в турагентстве «Витязь-Тревел», такие показатели связаны с тем, что 70 процентов отдыхающих на Камчатке составляли иностранцы, а сейчас на полуостров разрешено приезжать только россиянам, которые не могут позволить себе дорогостоящие поездки.

«Основная проблема, которая тормозит спрос, — это высокая стоимость перелета. Направление не круглогодичное, не массовое и в основном пользуется спросом у состоятельных туристов», — пояснил представитель туроператора «Интурист».

Так, авиабилет из Москвы на август для тех, кто успел забронировать его заранее, обошелся в 23 тысячи рублей, при этом недельная программа «Осенняя палитра» у турагентства стоит от 200 тысяч рублей. Как уточнили в «Интуристе», эта сумма соответствует среднему чеку по направлению.

В то же время, аналитики Aviasales выяснили, что самостоятельный перелет на полуостров обойдется дешевле, чем приобретенный в составе пакетного тура у оператора. Например, самый выгодный прямой авиабилетбилет из Москвы на ближайшие даты стоит около 22 тысяч рублей.

В августе эксперты проанализировали разницу в ценах на отдых в России и Турции и пришли к выводу, что зарубежные курорты дешевле. Как отметил генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян, отдых в Турции для туристов выгоднее, чем в Крыму, даже если они выберут дорогой пятизвездочный отель.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российским туристам вернут деньги за путешествия в другие регионы России, совершенные в период с 15 августа до 20 декабря 2020 года. Сумма возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура при выполнении всех условий.

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