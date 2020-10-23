Раскрыта стоимость самого дорогого тура с кешбэком по России

Самым дорогим туром по России с кешбэком на первом этапе распродажи оказалось путешествие в Чечню за 120 тысяч рублей. Об этом телеканалу RTVI сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Раскрывая подробности, она отметила, что в указанную стоимость входит перелет и пятидневное проживание в гостинице. Такая поездка, по ее словам, оказалась примерно вдвое дороже, чем остальные, приобретенные в рамках программы.

«Средняя стоимость тура составляла 50-55 тысяч рублей, причем это были туры продолжительностью от 10 дней», — сказала глава Ростуризма.

По мнению Догузовой, покупка такого тура говорит о большом будущем туризма на Кавказе. При этом, отметила она, премиальный отдых в люксовых отелях россиянам могут предложить Горный Алтай, район Байкала и несколько других регионов.

«Дорого, конечно, на Камчатку. Шантарские острова в Охотском море — это прямо такая экзотика. Русский Север, Мурманская область, там дорогущая, так называемая рыбалка нахлыстом», — отметила глава Ростуризма.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. В рамках новой программы государство будет компенсировать гражданам поездки по стране стоимостью не менее 25 тысяч рублей в случае приобретения туристических услуг через платежную систему «Мир».

За тур указанной минимальной стоимости, приобретенный до конца года, туристы смогут получить кешбэк в размере пяти тысяч рублей, за туры от 50 тысяч рублей — 10 тысяч рублей, от 75 тысяч рублей — 15 тысяч рублей.