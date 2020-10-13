Ожидавшие толпы туристов власти Камчатки удивились их отсутствию в пандемию

Камчатка не смогла нарастить туристический поток на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений и удивила отсутствием путешественников местные власти, ожидавшие в регионе толпы гостей. Об этом сообщает РБК.

Согласно оценке Агентства по внешним связям и туризму полуострова, с января по август текущего года регион посетили 44,9 тысячи отдыхающих, в том числе местные жители. При этом в правительстве края рассчитывали на прием около 120 тысяч человек за год.

Также ниже прогнозируемого оказалось число побывавших на Камчатке иностранных граждан — зафиксирована всего тысяча приезжих, в то время как власти готовились к приезду трех тысяч путешественников.

В пресс-службе губернатора региона подчеркнули, что при составлении прогноза учитывали снижение турпотока на фоне вспышки COVID-19. К примеру, за минувший год Камчатский край посетили 205 тысяч россиян и 36,3 тысячи иностранцев, а в 2021 году, по мнению властей, на полуостров приедут 270 тысяч российских и 30 тысяч иностранных туристов.

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6 октября дайвер Александр Коробок опустился на дно Тихого океана у побережья Камчатки и снял его на видео. «Все мертвое! На мысе Налычево вода буро-коричневая с крупными фракциями органики в толще. Бухта Спасения — почти все сдохло и выброшено! Одни камни и капуста. Гротовая — все! Нет ежа. Все сдохло!» — заметил он.

В начале октября появились сообщения о множестве мертвой рыбы и морских животных в трех бухтах и на берегу Халактырского пляжа на Камчатке. Серферы жаловались на тошноту, температуру, ухудшение зрения, першение в горле. Анализ воды в Авачинском заливе показал превышение содержания фенола и нефтепродуктов в несколько раз. Природоохранная прокуратура начала проверку.