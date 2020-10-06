Дайвер показал морское дно возле Камчатки со словами «все сдохло»

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Дайвер Александр Коробок опустился на дно Тихого океана у побережья Камчатки и снял его на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Life Shot.

«Все мертвое! На мысе Налычево вода буро-коричневая с крупными фракциями органики в толще. Бухта Спасения — почти все сдохло и выброшено! Одни камни и капуста. Гротовая — все! Нет ежа. Все сдохло!» — приводит канал слова автора видео.

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Коробок также рассказал, что вода возле мыса Зеленого такая же бурая и обжигает слизистые. «До последнего сомневался, но не соврали», — добавил он.

Ранее 6 октября специалисты Кроноцкого заповедника, КамчатНИРО и камчатского филиала Тихоокеанского института географии совершили погружение в воды Авачинской бухты и зафиксировали почти тотальную гибель морских обитателей (бентоса) дна. При этом сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень малом количестве.

В начале октября появились сообщения о множестве мертвой рыбы и морских животных в трех бухтах и на берегу Халактырского пляжа на Камчатке. Серферы жаловались на тошноту, температуру, ухудшение зрения, першение в горле. Анализ воды в Авачинском заливе показал превышение содержания фенола и нефтепродуктов в несколько раз. Природоохранная прокуратура начала проверку.