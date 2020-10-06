Попавший на видео мертвый дельфин в Черном море расстроил пользователей сети

Отдыхающий в Анапе мужчина снял на видео мертвого дельфина в Черном море. Кадрами он поделился в своем блоге @siulinegor в Instagram.

На записи видно погибшего дельфина на поверхности воды. «Рыболовные сети не щадят никого», — подписал он видео, пояснив, что увидел на боку морского животного характерные «полосы» — ровные следы от порезов. Мужчина добавил, что кадры были сделаны 3 октября в районе пляжа 40-летия Победы.

Подписчики в комментариях назвали ситуацию «ужасной» и написали, что им «очень жаль» мертвого дельфина.

2 октября стало известно о том, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвых морских животных, в том числе, осьминогов, крабов и нерп. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения, температуру и першение в горле после погружения в воду.

Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили в еще трех бухтах Тихого океана, а на на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Генпрокуратура России взяла на контроль проверку загрязнения в акватории океана на Камчатке.