Генпрокуратура взяла на контроль проверку загрязнения воды на Камчатке

Генпрокуратура России взяла на контроль проверку фактов загрязнения в акватории Тихого океана в регионе Камчатка. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Иванов, передает РИА Новости.

Так, по информации источника, ведомство проконтролирует проверочные мероприятия, которые проводятся прокуратурой Камчатки по факту загрязнения воды рядом с Халактырским пляжем. Кроме того, уточняется, что территория проверки расширена из-за дополнительных данных о том, что загрязнения присутствуют на других участках.

«Проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая лагерная и бухте Бабья», — пояснил Иванов.

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Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил краевому Минздраву дополнительно обследовать серферов, пострадавших на загрязненном пляже, чтобы оценить их состояние на сегодняшний день. Солодов подчеркнул, что встревожен негативным воздействием воды на самочувствие людей.

Также 4 октября глава региона пригрозил увольнениями в связи с загрязнением воды в акватории Тихого океана в своем Instagram. Кроме того, из-за загрязнения вод в регионе и массовой гибели морских животных возбуждено административное дело по статье 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта»).

2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения, температуру и першение в горле после погружения в воду. Предварительный анализ морской воды показал превышение почти в четыре раза содержания нефтепродуктов, также в воде нашли фенол.