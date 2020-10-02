На камчатский пляж выбросило тысячи морских животных

На берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жалуются на ухудшение зрения после погружения в воду и першение в горле. Об этом сообщает РЕН ТВ. Видео с побережья публикует местная жительница в своем Instagram-аккаунте.

Фото опубликовано @kristy_rozenberg

По данным телеканала, мертвыми морскими животными усыпаны сотни метров прибрежной полосы. Морскую воду взяли на экспертизу — предварительный анализ показал повышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов. Также в воде обнаружили фенол. Причина загрязнения пока не установлена. «Возможно, где-то что-то пролилось. Возможно, где-то что-то принесло», — сказала внештатный советник губернатора Камчатского края по вопросам развития туризма Екатерина Емец.

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«Каких-то сфокусированных очагов загрязнения нет, поэтому тут только можно рассчитывать на самоочищение, что Тихий океан сам справится с этой ситуацией», — заявил временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков. В эфире ГТРК «Камчатка», запись которого опубликована на YouTube, Кумарьков заявил, что найденное в воде вещество по своим свойствам похоже на моторное масло, которое могло прибить к пляжу от морских судов.

«Наш Тихий океан умирает! (...) Сегодня ребята ныряли и всплыли со слезами на глазах! Все дно усеяно трупами морских животных. Вся наша подводная красота теперь серо-желтого цвета. Рыбы будто сварены в кипятке. Даже самые крепкие ракушки, об которые можно порвать свой водолазный костюм, отвалились от камней и поверхностей. (...) Опасно ли это для нашей жизни?» — написала местная жительница в своем Instagram.

Ранее в сети появилось видео, снятое на берегу моря в Анапе. На кадрах показана позеленевшая вода, густо наполненная частицами растений, похожими на кашу. Позднее ученый объяснил произошедшее наплывом туристов.