Ученый объяснил «зеленую кашу» в Черном море в Анапе

Вода в Черном море в районе Анапы превратилась в «зеленую кашу» из-за наплыва туристов. Так природное явление в разговоре с РИА Новости объяснил ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян.

«Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением органики — продуктов жизнедеятельности людей», — пояснил ученый.

По его словам, больше количество отдыхающих в сочетании с проблемами с очистными сооружениями привело к бурному росту водорослей ульва и кладофора, которые всегда присутствовали в этом районе, но не в таком количестве. В прошлые годы такого цветения воды не наблюдалось, потому что курортный сезон длился дольше и туристы приезжали не одномоментно, а с мая по октябрь. Также возле городского пляжа в море впадает река Анапка, вдоль нее идет строительство гостиниц, что влияет на цветение и загрязнение воды.

Ранее в сети появилось видео, снятое на берегу моря в Анапе. На кадрах показана позеленевшая вода, густо наполненная частицами растений, похожими на кашу.