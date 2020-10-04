Власти Камчатки поручили обследовать пострадавших на загрязненном пляже серферов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил краевому Минздраву дополнительно обследовать серферов, пострадавших на загрязненном пляже, чтобы оценить их состояние на сегодняшний день. Об этом говорится на сайте правительства региона в воскресенье, 4 октября.

Солодов подчеркнул, что встревожен негативным воздействием воды на самочувствие людей.

«Я уже дал поручение Минздраву провести более точную диагностику здоровья тех, кто обращался с жалобами на плохое состояние после контакта с водой: попросим серферов вновь обратиться в краевую больницу, чтобы оценить их фактическое состояние», — приводятся в сообщении слова главы региона.

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Ранее 4 октября сообщалось, что Солодов пригрозил увольнениями в связи с загрязнением воды в акватории Тихого океана. Он также добавил, что будет ходатайствовать о равных мерах ответственности и на федеральном уровне. Губернатор рассказал, что в акватории будут собраны дополнительные пробы воды, песка, а также останков морских животных. Все собранные образцы будут переданы в Москву для анализа.

Также из-за загрязнения воды у берегов Камчатки и массовой гибели морских животных возбуждено административное дело по статье 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта»).

2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жаловались на ухудшение зрения и першение в горле после погружения в воду. Предварительный анализ морской воды показал повышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов, также в воде нашли фенол.

Позднее обнаружили еще несколько пляжей с мертвыми животными, на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Местным властям поручили разобраться в ситуации.