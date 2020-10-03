Трутнев поручил разобраться в причинах массовой гибели животных на Камчатке

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал поручение разобраться в причинах массовой гибели животных на побережье Камчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда.

Разбираться в ситуации будут правительство Камчатского края, региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Северо-восточное территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству и Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура.

«Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны», — приводятся в сообщении слова Трутнева.

Ранее сообщалось, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жаловались на ухудшение зрения и першение в горле после погружения в воду. Предварительный анализ морской воды показал повышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов, также в воде обнаружили фенол. После этого на Камчатке обнаружили еще несколько пляжей с мертвыми животными, на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты.