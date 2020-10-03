Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Нагорном Карабахе подсчитали число погибших азербайджанцев
Россиянам раскрыли правильный способ ношения защитной маски
Незнакомец напал на звезду «Охотников за привидениями»
SpaceX отменила запуск Falcon 9 за две секунды до старта
Для российских туристов в космосе сделают доступ к Wi-Fi
Названа польза пальмового масла
Военнослужащий расстрелял пятерых человек в Конго
Камера засняла утечку воздуха в российском сегменте МКС
Кадыров прокомментировал убийство спортсмена чеченцем в Крыму одним ударом
Новости партнеров

Трутнев поручил разобраться в причинах массовой гибели животных на Камчатке

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал поручение разобраться в причинах массовой гибели животных на побережье Камчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда.

Разбираться в ситуации будут правительство Камчатского края, региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Северо-восточное территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству и Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура.

«Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны», — приводятся в сообщении слова Трутнева.

Ранее сообщалось, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жаловались на ухудшение зрения и першение в горле после погружения в воду. Предварительный анализ морской воды показал повышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов, также в воде обнаружили фенол. После этого на Камчатке обнаружили еще несколько пляжей с мертвыми животными, на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гигантский скелет неопознанного существа вынесло на берег после шторма
Аномальная форма морских водорослей на популярном курорте озадачила туристов
Массовый выброс дельфинов на пляж попал на видео
Сотни ядовитых медуз выбросило на российский пляж
Другие материалы рубрики
Россия19:2529 сентября
Юрий Дмитриев в 1998 году

«За этим приговором стоит месть»

Срок историку Дмитриеву увеличили до 13 лет. Он открыл страшную тайну СССР и был обвинен в педофилии
05:47Сегодня

Россиянам раскрыли правильный способ ношения защитной маски

04:07Сегодня

В России оценили шансы Трампа на выздоровление

03:56Сегодня

Россиянам предложили взять «гроб на час»

Россия00:0229 сентября

«Мы решили, что будем бороться до конца»

Даша стремительно теряет зрение и речь, ее спасет дорогое лекарство. Нужна ваша помощь
01:16Сегодня

Кадыров прокомментировал убийство спортсмена чеченцем в Крыму одним ударом

00:51Сегодня

Россиянам спрогнозировали похолодание

00:20Сегодня

Пропала база данных клиентов крупнейшей российской сети секс-шопов

Россия00:0121 сентября

«Чей-то пофигизм лишил его шанса на жизнь»

Россиянин шесть лет прожил с огромной опухолью в легких. Врачи могли его спасти, но не сделали этого
23:24 2 октября

В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом 

22:50 2 октября

На Камчатке обнаружили еще несколько пляжей с мертвыми животными и нефтью

22:40 2 октября

Эксперт заподозрил журналистку Славину в причастности к секте

Россия
Названы сроки создания алиментного фонда в России
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Главное о новых зарплатах, призыве и пенсиях
На камчатский пляж выбросило тысячи морских животных
Юрий Дмитриев в 1998 году«За этим приговором стоит месть»
Срок историку Дмитриеву увеличили до 13 лет. Он открыл страшную тайну СССР и был обвинен в педофилии
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
«Мы решили, что будем бороться до конца»
Даша стремительно теряет зрение и речь, ее спасет дорогое лекарство. Нужна ваша помощь
В Москве стало больше пожилых пациентов с коронавирусом в реанимациях
Все материалы
Мир
В сообщении Трампа заметили тайное послание
Стал известен результат теста Байдена на коронавирус
Старый бодрый Трамп
Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
Россия присоединилась к ответным санкциям Белоруссии против стран Запада
Нехорошие районы
Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
Байден избрал тактику Трампа
Ёсихидэ Суга«Отношения с Японией будут только хуже»
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
Все материалы
Бывший СССР
В Раде пообещали оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией
«Надень форму, сынок, и иди»
Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей
Найдены доказательства переброски сирийских наемников в Нагорный Карабах
«Переговоры бессмысленны»
В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?
Пашинян призвал остановить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Третья Карабахская
Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
Работу ПВО недалеко от Еревана сняли на видео
Все материалы
Экономика
Tesla установила рекорд
Азиатский рынок стал привлекательнее американского
На обочине
Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах
В регионах страны наградили призеров чемпионатов WorldSkills Russia 2020
Новые русские
В России нашли способ побороть безработицу. Для этого людей решили массово переобучить
Безработным на Гавайях раздадут деньги для походов по ресторанам
Дорога в жизнь
Как проходил чемпионат молодых профессионалов
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ показала задержание воров за кражу подаренной Путиным иконы
«Хочу испытать оружие на человеке»
Россиянин расстрелял двух девушек из любопытства. Это убийство он планировал 20 лет
Генерал СВР рассказал о сложностях поисков иностранной агентуры
ФСБ задержала воров за кражу подаренной Путиным иконы
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Тюремщики решили потратить три миллиарда рублей на борьбу с мошенниками на зонах
Chief of Staff David Elazar (1925-1976) reviews ranks of Israel Defense Force troops from an armoured personnel carrier as they line up with Patton and Centurion tanks in the Sinai Desert at the end of the country's biggest military exercises since the six-day war, Israel, 22nd March 1972. (Photo by Кто вы, мистер Беер?
Советский разведчик проник в руководство Израиля и добыл секреты НАТО. Мир так и не узнал его имени
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Затравленная за поездку на Бали конькобежка выложила оттуда фото в бикини
«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»
Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
Нурмагомедов жестко ответил на вопрос об отце
«Теперь английский футбол представлен в России полностью»
Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт об успехах, трудностях и планах
Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов порассуждал о страшных российских холодах
Никита Кучеров«Мы заставили плавиться лед»
За Кубок Стэнли бились семь хоккеистов из России. Чем запомнился «русский» финал?
Нурмагомедову пообещали грандиозного соперника для тридцатого поединка
Все материалы
Культура
Умер автор мультфильма «Фунтик»
Паранормальное давление
Ходячие мертвецы, монстры и малыш Йода: главные сериалы октября
Алексей Учитель прокомментировал слухи о романе с Кристиной Асмус
Между Михалковым и Кончаловским
Черный Берлин, пьяная Дания и блокадный Ленинград: главные премьеры Московского кинофестиваля
Фильм про Нагорный Карабах исключили из программы ММКФ
Гусарская бравада
Бородино, машина времени и Гарик Харламов в новом сериале на ТНТ
Мэрайя Кэри рассказала об избивавшем ее родственников отце
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач перечислил ошибки в лечении простуды
Империя должна умереть
 
В СК отвергли связь самоубийства журналистки у стен здания МВД с обысками у нее
«Снимать вождей — тяжелый крест»
Умер легендарный фотограф Брежнева. Он объездил мир и показал жизнь лидеров СССР и России
Ведущая рассказала о травмирующих родах и последствиях автомобильной аварии
Игра для взрослых
 
Бывший муж блогерши облил ее бензином и поджег в прямом эфире
Все материалы
Ценности
13-летний школьник стал маникюрщиком ради спасения парализованного брата
Плотник бросил работу, начал торговать автозагаром, разбогател и прославился
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
В России вор вынес из салона красоты аппарат для эпиляции и попал на видео
Дочь Трампа вышла в свет в дорогостоящей одежде и была обругана в сети
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото в нижнем белье
Сказочный миллиардер
Сын эмира Дубая скупает роскошные яхты, самолеты и верблюдов. И остается любимцем народа
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Подарок брата помог женщине раскрыть семейную тайну
Женщина похудела на 61 килограмм и подверглась травле в сети
Меган Маркл разочаровала принца Филиппа
Мишель Фурнире (в центре)Монстр из ниоткуда
Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Внебрачная дочь бельгийского короля отсудила право на титул принцессы
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-МорОстров проклятых
Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
Все материалы
Volkswagen готовится к продаже бренда Lamborghini
Кроссоверы BMW X и купе BMW M8 на гоночном треке
Что веселее — порхающий диван или летающий шкаф?
Представлен первый в мире водородный седан класса люкс
Забытые концепты: бразильское чудо FEI X3 Lavinia
Кем и с какой целью был создан межгалактический доставщик пиццы?
Автопилот Tesla оказался хуже, чем системы помощи у Mercedes-Benz, BMW и Audi
Черная зависть! Особые BMW для рынка Южной Африки
Рождены на Черном Континенте. Желанны во всем мире
Honda объявила об уходе из Формулы-1
Все материалы
Дом
Названа средняя стоимость элитной квартиры в Москве
Россияне скупили элитные дома на Рублевке
На российском рынке жилья заметили «пузырь»
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
Россиянин обманул владельца квартиры с помощью его брата-близнеца
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Шторм в российском регионе сдул забор и завалил машины кирпичами
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В России анонсировали генеральную уборку
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Сотни сотрудников учреждений культуры Удмуртии повысят квалификацию
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
В российском регионе выделили миллионы рублей на переобучение женщин с детьми
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
В российском регионе появился цех по переработке молока
Все материалы