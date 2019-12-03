Аномальная форма морских водорослей на популярном курорте озадачила туристов

Побережье популярного среди туристов австралийского города Байрон-Бей покрыл слой необычных морских водорослей, внешне напоминающих кукурузные хлопья. Об этом пишет ABC News.

Как отмечает издание, выброс водорослей на пляжи происходит ежегодно, но в таких масштабах — впервые. Кроме того, растительность не только густо лежит на песке, но и плотным слоем держится в воде на протяжении 50-60 метров от берега.

По словам путешественников и местных жителей, вода в океане в таких условиях похожа на суп минестроне или кашу. «В такой воде сложно увидеть даже собственные руки», — рассказал один из отдыхающих. «Эти штуки, похожие на хлопья, очень больно колют лицо — как настоящие иголки или булавки», — добавил другой.

Местные власти утверждают, что ситуация не представляет опасности для людей и поэтому никаких мер по уборке и очистке береговой линии предпринято не будет. Отмечается, что данный вид водорослей с необычной формой — Colpomenia sinuosa — нетипичен для данной территории и преимущественно распространен в Южной Африке.

В июле сообщалось, что из-за обилия водорослей саргассум пляжи в мексиканском курортном городе Канкун появился запах тухлых яиц. Это стало причиной снижения потока туристов на 3,4 процента, появления скидок до 20 процентов на размещение в местных отелях и падения стоимости акций оператора местного аэропорта на 10 процентов.

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