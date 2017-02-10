Водоросли из Антарктиды выжили в открытом космосе

Два штамма водорослей сумели выжить в условиях открытого космоса. Эксперимент, разработанный учеными из Института клеточной терапии и иммунологии Фраунгофера в Германии, был проведен на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает сайт Gizmodo.

В течение 18-летних исследований было установлено, что зеленые водоросли Sphaerocystis из Норвегии и сине-зеленые Nostoc из Антарктиды способны выдерживать экстремальные условия среды, воспроизведенные в наземных лабораториях. Однако ученые не смогли смоделировать влияние открытого космоса с его вакуумом и жестким ионизирующим излучением.

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Исследователи решили провести эксперименты с криофильными (холодолюбивыми) водорослями на борту МКС. Организмы были немного обезвожены и доставлены на космическую станцию 23 июля 2014 года, где их поместили в специальные лотки и в течение 450 дней подвергали воздействию космической среды. После возвращения на Землю все образцы водорослей, кроме одного, смогли дать потомство.

В дальнейшем ученые хотят выяснить, какие механизмы используют водоросли для выживания. Это поможет разработать новые стратегии по защите астронавтов от излучения в течение длительных космических миссий.