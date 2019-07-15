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Пляжи на популярном курорте запахли тухлыми яйцами

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Из-за нашествия водорослей саргассум пляжи в мексиканском курортном городе Канкун запахли тухлыми яйцами. Об этом сообщает Bloomberg.

Это стало причиной снижения потока туристов на 3,4 процента, появления скидок до 20 процентов на размещение в местных отелях и падения стоимости акций оператора местного аэропорта на 10 процентов.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор неоднократно преуменьшал масштабы нашествия морских водорослей. По его словам, проблема остается «управляемой». Из бюджета на очистку пляжей от водорослей было выделено 2,6 миллиона долларов.

При этом ассоциация отелей штата Кинтана-Роо оценивает сокращение бронирований в отелях региона в ближайшем будущем в 10 процентов.

В 2018 году Канкун возглавил рейтинг самых зависимых от туризма городов мира, составленный Всемирным советом по туризму и путешествиям (WTTC): 49,6 процента от городского ВВП приходится на туризм.

Ранее в июле в Канкун отказались пускать 14 человек с российскими паспортами. Сотрудники миграционной службы отказали им во въезде, поскольку цель их поездки не соответствовала заявленной.

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