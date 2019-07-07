В Мексику отказались пускать еще 14 россиян

14 человек с российскими паспортами не пустили в мексиканский город Канкун. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Мехико.

Россияне прилетели рейсом авиакомпании Nordwind. Сотрудники миграционной службы отказали им во въезде, поскольку цель их поездки не соответствует заявленной. Дипломаты разбираются в причинах недопуска российских граждан в страну.

6 июля стало известно, что в аэропорту Канкуна задержали еще 10 россиян. Трое из них не смогли подтвердить миграционной службе наличие средств для пребывания в стране, а также показать обратные билеты. Еще трое находятся в «черном списке», им запрещен въезд в Мексику. Остальные прибыли из Узбекистана, миграционная служба подозревает, что они подделали российские паспорта.

Пассажиры находились в аэропорту с 4 июля. По данным РИА Новости, девять из них отправлены обратно в Россию. Представители российской дипмиссии сказали, что россиянам часто отказывают во въезде в аэропорту Канкуна, однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) эту ситуацию назвали экстраординарной.

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