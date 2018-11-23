Сотни российских туристов застряли в Китае

Почти 300 туристов из России застряли на острове Хайнань в Китае в связи с задержкой рейса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании «ИрАэро» Николая Мазура.
По его словам, в городе Хайкоу сейчас находятся 280 человек, среди которых есть дети. Мазур добавил, что рейс задержан по техническим причинам, и пока не уточняется, когда пассажиры смогут попасть домой. Россияне должны были прилететь в Хабаровск 22 ноября.
Также представитель авиакомпании отметил, что всех путешественников разместили в гостинице и обеспечили им питание.
В августе более ста россиян застряли в аэропорту Варны (Болгария) из-за поломки самолета чартерной авиакомпании Bul Air. Задержка рейса составила более 10 часов. Для ремонта самолета требовались запчасти, которые должны были доставить из аэропорта Софии.