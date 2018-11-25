Сотни россиян застряли в Китае на трое суток

Евгений Никитенко / YouTube

Почти 300 туристов третий день не могут улететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск из-за поломки авиалайнера. Об этом сообщает «Интерфакс».

Самолет авиакомпании «ИрАэро» должен был вылететь из аэропорта города Хайкоу в Россию 22 ноября, однако из-за обнаруженной в авиалайнере неисправности рейс задержали. Для его ремонта требуются запчасти, которые не доставили на Хайнань вовремя.

По словам одной из пассажирок Оксаны Гавриловой, многие туристы недовольны сложившейся ситуацией, несмотря на то, что всем 285 путешественникам предоставили номера в гостиницах. Россияне записали видеообращение к президенту, в котором они жалуются на нехватку лекарств и просят вернуть их домой.

Как сообщает портал Ura.ru, ориентировочно самолет должен вылететь из Хайкоу в Хабаровск 26 ноября в час ночи по местному времени.

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23 ноября представитель авиакомпании «ИрАэро» Николай Мазур сообщил, что на острове Хайнань действительно находится около 300 российских туристов, которые не могут вернуться в Хабаровск из-за поломки самолета. Он не уточнил, когда удастся починить авиалайнер и отправить путешественников домой.

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