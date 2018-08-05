Российские туристы застряли в Болгарии

Более ста россиян застряли в аэропорту Варны (Болгария) из-за поломки самолета чартерной авиакомпании Bul Air. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержка рейса составляет более 10 часов. Для ремонта самолета требуются запчасти, которые планируется в ближайшее время доставить из аэропорта Софии.

По информации агентства, вылет самолета планировался на 7:50 по московскому времени. Большинство пассажиров — российские туристы, возвращающиеся из отпуска. Некоторые из них купили билеты на другие рейсы и улетели.

В четверг, 2 августа, стало известно, что два французских рэпера подрались в парижском аэропорту Орли, из-за чего администрация была вынуждена закрыть один из залов воздушной гавани, что в свою очередь привело к задержке нескольких рейсов. Работа аэропорта полностью была восстановлена только спустя два часа.

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