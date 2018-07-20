Бельгия закрыла свое воздушное пространство из-за компьютерного сбоя

Авиационные власти Бельгии были вынуждены на полтора часа закрыть воздушное пространство страны из-за компьютерного сбоя. Об этом пишет The Independent.

В это время самолеты не могли приземляться или вылетать из аэропортов королевства. Прибывающие рейсы были перенаправлены в другие страны.

По утверждению оператора Belgocontrol, обеспечивающей управление воздушным трафиком, сбой касался загрузки полетных данных. «Это довольно специфический сбой, мы не уверены, что вся информация о полетах была правильной», — заявил представитель компании.

Полеты были возобновлены в 17:30 (18:30 мск).

В середине июня 2016 года в аэропорту Брюсселя произошел полуторачасовой блэкаут. Из-за отключения электричества возникли трудности с работой на стойках регистрации пассажиров. Тогда, несмотря на трудности, несколько рейсов вылетели с задержкой, однако ни один из них не был отменен.

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